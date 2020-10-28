Электромобили в Приморье смогут парковаться бесплатно для подзарядки

Не более 2 часов во время зарядки электромобиля на парковке можно будет находиться бесплатно Фото: Сергей БАЛАНОВ

Депутаты Законодательного Собрания Приморья приняли в трех чтениях проект закона «О внесении изменений в Закон Приморского края «Об отдельных вопросах организации парковок общего пользования на территории Приморского края».

Документ дает право владельцам машин с электродвигателями пользоваться бесплатным парковочным местом на парковках общего пользования, пока идет зарядка батареи, но не более двух часов подряд. Естественно, такое место должно быть оснащено зарядным устройством.

Инициатива призвана стимулировать граждан использовать транспортные средства с электрическими двигателями, считает заместитель председателя комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Юрий Корсаков.

Согласно Транспортной стратегии РФ доля транспортных средств с гибридными, электрическими двигателями и двигателями на альтернативных видах топлива в общей численности автопарка должна составлять к 2024 году — 39%, к 2030 — 54%.

Также краевые законодатели внесли изменения в закон «Об административных правонарушениях в Приморском крае». По предложению губернатора закон дополнили статьей 7.27 «Нарушение порядка пользования платными парковками общего пользования».

Теперь нарушение права бесплатного пользования платными парковками общего пользования влечет наложение штрафа: на должностных лиц в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на юридических лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

За неоплату стоянки на платной парковке общего пользования установлен штраф: для граждан — от 1,5 до 3 тысяч рублей, для юридических лиц — от 5 до 10 тысяч рублей.

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