Губернатор Приморья в маске прокатился в пригородных электричках Владивостока

Более двух третьих пассажиров пригородных поездов надевают маски Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 28 октября, губернатор Приморского края Олег Кожемяко проверил соблюдение масочного режима в пригородных электропоездах Владивостока.

— Примерно 85% пассажиров едут в электричках в масках, но необходимо эту цифру увеличивать, продолжать работу по контролю за выполнением санитарных требований, особенно в транспорте, общественных местах. Только так мы сможем снизить уровень заболеваемости коронавирусом в Приморье, избежать введения дополнительных ограничений, — сказал губернатор на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Как сообщает пресс-служба правительства Приморского края, Кожемяко поблагодарил приморцев за соблюдение масочного режима в электричках.

180 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Приморье за последние сутки. Об этом сообщила пресс-служба правительства края. Всего же людей, у которых за все время развития пандемии был обнаружен новый вирус, в регионе насчитывается 14793.

За минувшие 24 часа количество жителей Приморья, сумевших избавиться от диагноза «COVID-19», стало в крае на 98 человек больше. Всего выздоровевшими с начала пандемии в регионе считаются 12036 человек.

И еще одна жертва коварного заболевания. В Приморье в минувшие сутки от коронавируса скончался пациент. Список приморцев, погибших от коронавируса за все время пандемии, насчитывает уже 147 имен.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим», а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами.

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