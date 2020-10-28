МТС проанализировала рынок смартфонов за первые девять месяцев 2020 года. Приморцы стали активно покупать гаджеты онлайн, Samsung неожиданно вытеснил Huawei с пьедестала, а Xiaomi демонстрирует лучшую динамку из всех брендов.

Главным трендом на рынке Приморья стал рост онлайн-покупок. За первые девять месяцев текущего года через интернет было продано больше гаджетов, чем за весь прошлый год. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, с января по сентябрь 2020 года покупатели приобрели в интернет-магазинах на 60% больше устройств в натуральном и на 84% в денежном выражении. Средняя стоимость смартфонов, заказанных в сети, увеличилась на 15% до 19 700 рублей.

Рост онлайн-покупок гаджетов продолжался и после режима самоизоляции, в третьем квартале 2020 года продажи в сети выросли в среднем в полтора раза. Более того, через интернет начали активно покупать аксессуары, которые традиционно приобретали в офлайн-рознице. Продажи защитных чехлов, носимых устройств и беспроводных наушников за отчетный период увеличились примерно вдвое.

Самыми продаваемыми смартфонами во Владивостоке стали устройства марок Samsung, Honor и Xiaomi. При этом, в топ-3 самых популярных моделей попали только гаджеты Samsung: первые два места у смартфонов Samsung Galaxy A51 с памятью 64 и 128 Мб, а замыкает тройку лидеров Samsung Galaxy A10.

По-настоящему взрывной рост популярности показали и смартфоны Xiaomi — по сравнению с 2019 годом их продажи выросли на 416%.

Устройства марки Apple также демонстрируют положительную динамику — рост продаж относительно прошлого года составил 10%. Спрос на новые iPhone 12, продажи которых только стартовали, превысил ожидания аналитиков. По сравнению с прошлым годом, количество предзаказов заветных «яблочных» гаджетов увеличилось в полтора раза. При этом часть покупателей ждут выхода iPhone 12 Mini и iPhone 12 Pro Max – их продажи начнутся в середине ноября. На данный момент наибольшей популярностью у покупателей пользуется версия iPhone 12 Pro синего цвета с 256 ГБ памяти.