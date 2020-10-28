Мониторинг качества воздуха подтвердил эффективность экозащиты АО «Восточный Порт»

Специалисты аккредитованной санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порт» подвели итоги системного контроля качества воздуха в зонах хозяйственной деятельности предприятия. Проведенный анализ за 3 квартал 2020 года показал эффективность работы систем пылеподавления на комплексах и в очередной раз подтвердил соответствие качества воздуха требованиям природоохранного и санитарного законодательства РФ.

За отчётный период экологи Порта произвели плановый отбор почти 1300 проб воздуха на физическое и химическое исследование – более 100 в рабочей зоне рядом со стационарными и передвижными источниками, около 800 на границах санитарно-защитных зон предприятия и свыше 350 в зоне возможного влияния на жилой массив микрорайона Врангель. По словам директора по вопросам охраны окружающей среды Галины Маслаковой, результаты мониторинга атмосферного воздуха в 2020-м и в предыдущие годы показывают отсутствие превышения предельно допустимых нормативов. Вместе с тем, эффективность очистки воздуха на производстве, по итогам контрольных замеров, близка к 100-процентному показателю.

По словам специалиста, после модернизации аспирационного оборудования в рамках Комплексной экологической программы (КЭП), разработанной и реализуемой на предприятии, выбросы в атмосферный воздух от стационарных источников удалось сократить до минимума. На внедрение в производство новейших систем пылеподавления (на стакерах, судопогрузочных машинах, самоходных портальных комплексах, внутри пересыпных станций и вагоноопрокидывателей) только в 2020 году стивидорная компания инвестировала порядка полумиллиарда рублей. Всего же общая сумма инвестиций АО «Восточный Порт» в экологические мероприятия с начала реализации КЭП составляет около 6 млрд.