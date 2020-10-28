Репертуар театра им. М. Горького на ноябрь 2020 года

Приморский академический театр им. М. Горького опубликовал репертуар на ноябрь 2020 года.

Премьера: «Мастер и Маргарита» (16+) - инсценировка Е. Исаевой по роману М. Булгакова: 1 ноября; 27 ноября; 28 ноября; 29 ноября.

Премьера: «Семейная идиллия» (12+) - любовная мелодрама в 2-х действиях по пьесе О.Данилова: 15 ноября.

«Как бы нам пришить старушку» (12+) - фарс в 2-х частях по пьесе «Дорогая Памела» Дж. Патрика: 18 ноября.

«Крейсера» (12+) - спектакль по роману В. Пикуля: 25 ноября.

«Гордость и предубеждение» (12+) - лирическая комедия в 2-х действиях, инсценировка Е. Исаевой по роману Дж. Остин: 26 ноября.

Малая сцена

«Матросская тишина» (16+) - драматическая хроника в 3-х картинах по пьесе А. Галича: 17 ноября.

«Варшавская мелодия» (16+) - лирическая драма в 2-х действиях по пьесе Л. Зорина: 17 ноября.

Художественный руководитель театра: народный артист России Ефим Звеняцкий. Справки по телефонам: 222-01-36, 226-05-20. театрГорького.рф.