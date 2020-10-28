Благотворительной акции «Дерево добра» пять лет

Благотворительной акции Почты России «Дерево добра» в этом году исполняется пять лет. За это время социальные учреждения Дальнего Востока получили в подарок около 50 тысяч экземпляров журналов и газет, в том числе в Приморском крае почтальоны доставили 14,6 тысяч изданий.

«Издатели сегодня выпускают тысячи общественно значимых газет и познавательных журналов для детей, с играми и развивающими заданиями. Каждую подписную кампанию на протяжении пяти лет Почта России организует благотворительную подписку в адрес детских учреждений и домов для ветеранов, чтобы принести полезные издания взрослым и маленьким читателям, которые останутся рады такому подарку», – отметила руководитель отдела подписки макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Людмила Ерохина.

Благотворительная подписка на постоянной основе открыта на сайте Почты России. Здесь можно легко выбрать для детской аудитории журналы «Фантазёры», «Непоседа», «3/9 царство», для пожилых людей – «Здоровый образ жизни», «Пенсионер», «1000 советов» и другие. На сайте Почты России оформляется благотворительная подписка на периодические издания в адрес домов для престарелых, инвалидов и ветеранов, а также детских социальных учреждений Приморья. Принять участие в акции можно и в почтовом отделении.

Отметим, проекты помощи детям являются неотъемлемой частью программы корпоративной социальной ответственности Почты России. В этом году совместно с Благотворительным Фондом спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» компания выпустила серию открыток, вырученные средства от продажи которых идут на реализацию медицинской программы Фонда. Так, изображением для открыток стали рисунки подопечных Фонда, а выбрать и отправить благотворительную открытку можно на сайте Почты России market.pochta.ru, не выходя из дома.