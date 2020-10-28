Наркокурьера из Владивостока выдали дрожащие руки

Экспертиза подтвердила, что в пакетиках наркотик – N-метилэфедрон. Фото: пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку

Сотрудники Госавтоинспекции во Владивостоке обнаружили у 18-летнего прохожего 30 пакетов с наркотическим веществом.

Инспекторы ДПС, находившиеся на маршруте патрулирования, обратили внимание на молодого человека, который при виде полицейских начал заметно нервничать. Сначала стражи порядка проверили у нервного прохожего документы, а когда был задан вопрос о наличии запрещенных веществ, у парня задрожали руки. Тогда полицейские решили провести досмотр.

При понятых у молодого человека в кармане верхней одежды найдены и изъяты 30 свертков, в которых находились полимерные пакеты с кристаллообразным веществом. Для дальнейшего разбирательства гражданина доставили в отдел полиции № 3 (Первореченский район).

Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку, установлено, что приморец пытался продать крупную партию наркотического вещества на территории города с помощью тайниковых закладок.

Экспертиза подтвердила, что в пакетиках находился наркотик — N-метилэфедрон. Его вес составил более 26 граммов.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на сбыт наркотических средств, совершенные в крупном размере». Максимальная санкция статьи — лишение свободы сроком до 20 лет.

В отношении задержанного наркодилера избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

СПРАВКА:

N-метилэфедрон — психостимулятор, относится к группе синтетических наркотиков. Быстро вызывает зависимость. N-метилэфедрон и его производные включены в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14