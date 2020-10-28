Инстадива на BMW из Владивостока обратилась к «тупым» родителям

Слова автолюбительницы многим не понравились Фото: pixabay.com

Обращение, опубликованное жительницей Владивостока в инстаграм, стало причиной жарких споров в сети. Дело в том, что девушка сделала довольно грубое замечание родителям, чьи дети привыкли шалить. Негодование блондинки вызвало то, что возле ее машины играла ребятня. Отпечатки рук остались на авто, не исключено, что хозяйка также обнаружила мелкие царапины, возможно именно это привело ее в бешенство.

Пользователи социальных сетей начали спорить по поводу мер воспитания подрастающего поколения и манеры общения самой девушки.

Игры у машины разозлили хозяйку

«На то они и дети, они гуляют во дворе, который полностью забит автомобилями, падают, за машины хватаются, мяч залетает под них, на особо грязных рисуют пальцами, да это портит машину капец как, но это не повод их обзывать так, мы тоже были мелкие и тоже их трогали, корректней нужно быть уважаемый (мая)», «Заноси машину домой... Ну вот правда что за бред? Они же не гвоздем ее потрогали», «Самое смешное, что именно такие писатели потом становятся "тупыми родителями" и именно их дети обтирают чужие машины, потому что им можно, а вот все чужие именуются вышеуказанным текстом, культура налицо, а дети, как известно, учатся у своих родителей», «Может просто не было повода похвастать, что у тебя целая BMW», - отмечают подписчики популярного автомобильного паблика.

Другая же часть фолловеров считает, что хозяйка машины вполне обоснованно выругалась.

«Я своим не позволяю даже близко подойти, зато сама лично делала замечание таким детям, которые шли по парковке и заворачивали машинам уши ..Мне так же с детства объясняли что нельзя трогать чужие машины, велосипеды, вещи и т.д..А, те кто пишут не надо ставить, скорее всего и не объясняют детям», «Поддерживаю такая же ситуация была возле дома, дети 6-7 лет камнем крыло поцарапали (достаточно глубоко), мало приятного», - сетуют горожане.