Тропосферный вихрь определил погоду в Приморском крае

В дальневосточной столице без осадков. Фото: pixabay.com

Погода в Приморском крае находится во власти тропосферного вихря. Отсюда в северной и северо-восточной половинах региона местами пройдут осадки. Дневные температуры воздуха, как сообщают синоптики портала «Примпогода», в пределах -2 +5 градусов. Ветер северо-западный умеренный до сильного, на побережье сильный.

Небольшая облачность прогнозируется сегодня во Владивостоке. В дальневосточной столице без осадков, а днем воздух прогреется до +6 +8 градусов. Ветер северо-западный сильный.

В Уссурийске в четверг ожидается переменная облачность. Без осадков. Дневные температуры воздуха варьируются в пределах +7 +9 градусов. Ветер северо-западный умеренный, вечером до сильного, утром слабый.

Небольшая облачность в Находке. Здесь также без осадков. Днем +8 +10 градусов. Ветер северо-западный умеренный до сильного.

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