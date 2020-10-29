Тропосферный вихрь определил погоду в Приморском крае

В дальневосточной столице без осадков.
Фото: pixabay.com
Погода в Приморском крае находится во власти тропосферного вихря. Отсюда в северной и северо-восточной половинах региона местами пройдут осадки. Дневные температуры воздуха, как сообщают синоптики портала «Примпогода», в пределах -2 +5 градусов. Ветер северо-западный умеренный до сильного, на побережье сильный.
Небольшая облачность прогнозируется сегодня во Владивостоке. В дальневосточной столице без осадков, а днем воздух прогреется до +6 +8 градусов. Ветер северо-западный сильный.
В Уссурийске в четверг ожидается переменная облачность. Без осадков. Дневные температуры воздуха варьируются в пределах +7 +9 градусов. Ветер северо-западный умеренный, вечером до сильного, утром слабый.
Небольшая облачность в Находке. Здесь также без осадков. Днем +8 +10 градусов. Ветер северо-западный умеренный до сильного.
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