Редчайшая «голубая луна» - жители Владивостока смогут увидеть уникальное астрономическое явление

Полнолуние можно увидеть в ночь на 1 ноября. Фото: pixabay.com

В этом году октябрь завершится уникальным астрономическим явлением под названием «голубая луна». Впервые с 1944 года такое необычное полнолуние придется именно в тот день, когда во всем мире будут праздновать Хэллоуин.

Как сообщает портал «Примпогода», не стоит ждать, что луна в этот день фантастическим образом окрасится в голубой или синий цвета. Небесное явление получило свое имя из-за английской поговорки «Once in a Blue Moon», что значит - «однажды при голубой луне». А смысл этой поговорки – крайне редко или никогда. «Голубая луна» происходит раз в 2,5-3 года.

- Явление можно будет наблюдать в разных часовых поясах — луна взойдет над горизонтом в 0:49 по владивостокскому времени ночью на воскресенье, 1 ноября, - отмечают в «Примпогоде».

В следующий раз увидеть полнолуние в октябре можно будет лишь в 2039, 2058, 2077 и 2096 годах.

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