Завершены поиски без вести пропавшего в Приморье 16-летнего Сергея Погорелова

Сергей просто ушел из центра и не вернулся. Фото: pixabay.com

16-летний Сергей Погорелов из Арсеньева пропал без вести 23 октября 2020 года. Парень просто ушел из КГБУЗ «Центр содействия семейного устройства» и не вернулся. Ни через час, ни через два информации о его местонахождении не было. Сотрудники забили тревогу и обратились к волонтерам «Примпоиска».

Активисты сперва разместили информацию о пропаже Сергея на своей странице в сети. Они указали в приметах, что рост парня 170 сантиметров, он худощавого телосложения и у него светло-русые волосы. Указано также было и то, во что был одет Сергей в день пропажи.

Спустя несколько дней волонтеры сообщили о том, что поиски Сергея завершены. К счастью, повод для этого радостный – парня нашли живым и невредимым. Активисты поблагодарили всех неравнодушных граждан, кто оказал содействие в поисках.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14