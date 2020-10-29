Завершены поиски без вести пропавшего в Приморье 16-летнего Сергея Погорелова

Сергей просто ушел из центра и не вернулся.
Фото: pixabay.com
16-летний Сергей Погорелов из Арсеньева пропал без вести 23 октября 2020 года. Парень просто ушел из КГБУЗ «Центр содействия семейного устройства» и не вернулся. Ни через час, ни через два информации о его местонахождении не было. Сотрудники забили тревогу и обратились к волонтерам «Примпоиска».
Активисты сперва разместили информацию о пропаже Сергея на своей странице в сети. Они указали в приметах, что рост парня 170 сантиметров, он худощавого телосложения и у него светло-русые волосы. Указано также было и то, во что был одет Сергей в день пропажи.
Спустя несколько дней волонтеры сообщили о том, что поиски Сергея завершены. К счастью, повод для этого радостный – парня нашли живым и невредимым. Активисты поблагодарили всех неравнодушных граждан, кто оказал содействие в поисках.
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