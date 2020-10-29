Большинство приморцев считает, что водители в крае адекватны на «троечку» или того хуже

18% опрошенных приморцев оценивают адекватность водителей края на "два" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Автомобильный сайт Дром обратился к читателям с просьбой оценить адекватность водителей своего города. В опросе приняло участие более 14 тысяч человек.

Результаты опроса среди жителей Приморья удручают. 42% из ответивших на вопрос считают, что водители края заслуживают оценки «Тройка, ситуация оставляет желать лучшего».

«Двойку» водителям региона поставили 18%, а «кол» — 8,5%.

В то, что водители в Приморье достойны «пятерки» и характеристики «все молодцы» верят только 7% респондентов.

24% приморцев оценили уровень вождения своих земляков на «Четверка, неплохо, хотя есть куда расти».

Как сообщает Дром, ответы в среднем по России немного отличаются: «пятерка» — 5%, «четверка» — 26%, «тройка» — 44%, «двойка» — 18%, «Кол! Ад кромешный» — 7%.

Интересно, что по сравнению с таким же опросом в 2016 году автомобилисты стали водить хуже. Тогда положительные отметки «четыре и пять» суммарно набрали 37%, а в 2020 году — 31%.

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