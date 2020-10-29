ДРСК обеспечит подключение новой подстанции в Приморье для повышения пропускной способности железной дороги

Филиал «Приморские электрические сети» (АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) строит кабельную линию 110 кВ в Находкинском городском округе для подключения к энергосистеме новой подстанции РЖД «Мыс Астафьева-тяговая». Работы ведутся в рамках договора технологического присоединения, заключенного между приморским филиалом ДРСК и ОАО «РЖД».

В настоящее время энергетики филиала выполнили мероприятия по установке концевой опоры ЛЭП 110 кВ, ведутся подготовительные работы по прокладке кабельной линии. Линия свяжет будущий новый центр питания с существующей энергоcистемой края. Планируется, что весь комплекс строительно-монтажных работ филиал завершит в начале 2021 года. Строительство новых энергообъектов позволит создать условия для повышения пропускной способности железной дороги и оптимизации работы портов Приморья.

Результатом совместной работы энергетиков и специалистов РЖД станет ввод в эксплуатацию подстанции 110 кВ «Мыс Астафьева-тяговая».

В последние годы в Приморском крае растет темп грузоперевозок, поэтому требуется увеличение существующих электрических мощностей для тяги поездов. На сегодняшний день в крае эксплуатируется 15 тяговых подстанций, которые обеспечивают движение составов на электрифицированных участках железной дороги.

В крае все тяговые подстанции находятся в ведении железнодорожной компании, переток мощностей и связь между этими центрами питания осуществляет приморский филиал ДРСК.