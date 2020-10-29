«Я бы треснула ей»: танцы на оживленной дороге Владивостока вызвали недоумение

Танцы на дороге - танцы не для слабых Фото: принтскрин видео.

Необычное поведение девушки, которая с утра пораньше решила то ли заняться фитнесом, то ли устроить танцевальный флешмоб, вызвало неодобрение жителей Владивостока. Горожане уверены, подобная выходка может стоить беспечной «чирлидерше» жизни, ну или, как минимум, здоровья.

История развернулась на оживленном участке дороги, между остановками «Дальзавод» и «Цирк». Что именно побудило девушка демонстрировать танцевальные па на столь опасном участке, остается загадкой. Не исключено, что горожанка попросту кому-то проспорила. Приморцы тем временем выдвигают разные догадки в социальных сетях.

«Она наверное не знает, что клубы закрыты, ей до сих пор кажется что она там», «Она в резиночку играет», «Жесть, что с женщиной?! Наркотиков или алкоголя приняла?», «Когда утром пришла зарплата на карточку», – комментируют пользователи интернета

Многим поведение танцовщики не показалось смешным.

«Зачем проверять нервы водителей???? Глупо!!!! Я бы треснула ей!!! Ведь всякая ситуация на трассе может случиться непредвиденная!!!!! А потом водитель виноват!!!!!», «Ремнем по мягкому месту давно не получала!», – отмечают местные жители.

Кстати, подобные танцы на дороге во Владивостоке – не редкость. Недавно вечеринку на краю проезжей части устроил парень. При этом молодой человек еще и решил слегка оголиться.