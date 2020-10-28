Как чинить дороги – решать нам

Нацпроект «БКАД» - это комплексный ремонт дорог и уличной инфраструктуры Фото: Сергей БАЛАНОВ

Мэрия Владивостока предложила в 2021 году глобально отремонтировать улицы Ладыгина, Окатовую, Харьковскую, Бородинскую и Авроровскую. Речь не просто о ямочном ремонте, а о комплексной реконструкции в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Почему именно эти улицы, рассказали в управлении дорог и благоустройства.

- Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется в нашем городе уже несколько лет, и благодаря этому удалось отремонтировать десятки километров дорог. На следующий год включаем те объекты, которые нуждаются в комплексном ремонте, а также те, что расположены рядом с ранее отремонтированными улицами. Это позволит создать более протяженные участки с качественным покрытием и прилегающей дорожной инфраструктурой, - рассказали специалисты управления.

Для каждого из объектов специалисты сформируют необходимый перечень работ. Где-то нужнее ремонт сетей ливневой канализации, обустройство остановок, ремонт и возведение новых лестниц и подпорных стен, где-то ремонт покрытия проезжей части, обустройство тротуаров и другой дорожной инфраструктуры. Решать будут, в том числе, и с учетом мнений общественных наблюдателей, которые в постоянном режиме контролируют ход ремонта дорог во Владивостоке.

Высказаться просят и обычных горожан. Свои предложения можно направить на электронную почту dorogi@vlc.ru или оставить сообщение под публикациями на официальных страницах администрации города Владивостока в социальных сетях.

Напомним, что в этом году изначально в программу включены были пять улиц - Крыгина (от дома № 12 до № 111), Сабанеева (от пересечения с Луговой до Сабанеева, 22), Каплунова (от пересечения со Спиридонова до Невельского), Монтажная (от Борисенко, 54а до Борисенко, 98) и Успенского (от дома № 77 до № 100). Ремонт здесь уже полностью завершен. Помимо этого по инициативе главы города Олега Гуменюка в нацпроект были дополнительно включены на текущий год еще две улицы. Это Казанская (от Казанского моста до Крыгина), где все работы уже также завершены, и улица Успенского (от дома № 77 до пересечения с Маковского), на которой ремонт идет полным ходом.