Три больницы Владивостока перестали оказывать специализированную медпомощь

Три больницы Владивостока продолжат помогать больным только по профилям: онкология, гематология и услуги гемодиализа Фото: Иван МАКЕЕВ

Во Владивостоке три больницы приостанавливают оказание специализированной медицинской помощи в условиях стационара с 29 октября до 25 ноября. Они продолжат помогать больным только по профилям: онкология, гематология и услуги гемодиализа. Речь идет о Владивостокских клинических больницах № 1 и № 2, а также краевой клинической больнице № 1.

Приказ о приостановке оказания плановой медпомощи в ККБ № 1 (Алеутская, 57), ВКБ № 1 и ВКБ № 2 (Русская, 57) издало 28 октября министерство здравоохранения Приморского края. Решение обосновывается необходимостью снизить распространение заболеваемости коронавирусом.

Как уточняют представители министерства, плановые операции и другая медпомощь возобновятся через четыре недели или ранее, если улучшится эпидемическая обстановка.

Эти медучреждения уже приостанавливали плановую госпитализацию в 2020 году во время первой волны коронавируса.

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