Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Три больницы Владивостока перестали оказывать специализированную медпомощь

Нормальный режим работы медучреждений восстановится через месяц, если позволит эпидситуация
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
КомментироватьОставить комментарий
Три больницы Владивостока продолжат помогать больным только по профилям: онкология, гематология и услуги гемодиализа

Три больницы Владивостока продолжат помогать больным только по профилям: онкология, гематология и услуги гемодиализа

Фото: Иван МАКЕЕВ

Во Владивостоке три больницы приостанавливают оказание специализированной медицинской помощи в условиях стационара с 29 октября до 25 ноября. Они продолжат помогать больным только по профилям: онкология, гематология и услуги гемодиализа. Речь идет о Владивостокских клинических больницах № 1 и № 2, а также краевой клинической больнице № 1.

Приказ о приостановке оказания плановой медпомощи в ККБ № 1 (Алеутская, 57), ВКБ № 1 и ВКБ № 2 (Русская, 57) издало 28 октября министерство здравоохранения Приморского края. Решение обосновывается необходимостью снизить распространение заболеваемости коронавирусом.

Как уточняют представители министерства, плановые операции и другая медпомощь возобновятся через четыре недели или ранее, если улучшится эпидемическая обстановка.

Эти медучреждения уже приостанавливали плановую госпитализацию в 2020 году во время первой волны коронавируса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14