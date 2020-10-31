Преподаватели вузов Приморья стали выпускниками цифровой школы Сбербанка

Еще 9 преподавателей вузов Приморского края получили удостоверения о повышении квалификации, став выпускниками Летней цифровой школы Сбербанка. В их число вошли преподаватели Дальневосточного федерального университета, Морского государственного университета им. адм. Г. И. Невельского, Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. Все они преподают дисциплины в сфере математики и информатики.

Сергей Радюшкин, управляющий Приморским отделением Сбербанка:

«Цифровизация стремительно входит во все сферы нашей жизни и сегодня, чтобы быть востребованным специалистом, необходимо иметь цифровые навыки и уметь ими пользоваться. Сбербанк активно участвует в различных образовательных программах по всей стране, в том числе и в Приморском крае. Мы уверены, что преподаватели - выпускники Летней цифровой школы смогут применять полученные знания в учебных процессах и помогут своим студентами выйти в свет с отличной базой знаний».

Всего получить углубленные знания об искусственном интеллекте, машинном обучении и больших данных смогли 20 преподавателей из Приморья. Обучение в Летней цифровой школе Сбербанка проходило в онлайн-формате по трем направлениям: Data Science, Data Engineering и Java Development. В роли преподавателей выступили специалисты из Центра исследования и управления данными Сбербанка и Корпоративного университета Сбербанка.

Летняя цифровая школа в этом году стартовала впервые, и Сбер продолжит эту традицию. Уже сейчас идет подготовка к Зимней цифровой школе для преподавателей вузов.