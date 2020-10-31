Гребень антициклона «вошел в чат». Синоптики рассказали о погоде во Владивостоке на сегодня

На большей части региона сегодня без осадков. Фото: pixabay.com

31 октября погода в Приморье находится во власти гребня антициклона. Отсюда вечером в крае местами ожидаются небольшие осадки в виде дождей. Как отмечают синоптики портала «Примпогода», дневные температуры воздуха варьируются в пределах +3 +16 градусов. Ветер южный умеренный, в отдельных районах сильный.

Переменная облачность прогнозируется сегодня во Владивостоке. В субботу в дальневосточной столице без существенных осадков. Днем воздух прогреется до +10 +12 градусов. Ветер южный умеренный, вечером умеренный до сильного.

В Уссурийске сегодня также переменная облачность и без осадков. Дневные температуры в пределах +11 +13 градусов. Ветер южный умеренный, во второй половине дня до сильного.

Небольшая облачность сегодня и в Находке. Здесь без осадков. Днем +12 +14 градусов. Ветер южный умеренный.