197 заболевших, новые смерти и «щепотка» выздоровевших – обнародована свежая статистика по коронавирусу в Приморье

Вторая волна снова бьет рекорды. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вторая волна коронавируса снова бьет все рекорды. Такого показателя заболевших за сутки не было за все время эпидемии. За прошедшие 24 часа диагноз подтвердился у 197 жителей Приморского края. В конечном итоге с начала эпидемии в регионе заразились коронавирусом 15369 человек.

Как сообщает правительство Приморья, выздоровели за прошедшие сутки 68 пациентов ковидных госпиталей. Теперь число победивших инфекцию достигло 12 316 человек.

Не справились с болезнью еще два человека. Всего в крае зафиксировано 154 летальных исхода из-за коронавируса.

Напомним, что в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Это значит всем без исключения необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.