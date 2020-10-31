«Они мне дороги как память о дедушке»: женщина скрыла от сына продажу его коллекции медалей в Приморье

Стоимость медалей - 18 тысяч рублей. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Любопытное заявление поступило в отдел полиции по Партизанскому ГО. 21-летний местный житель обратился в УВД и рассказал о том, что кто-то украл у него коллекцию серебряных медалей. Парень объяснил сотрудникам, что коллекционные медали ему достались от дедушки, поэтому они дороги как память. Он собирал медали всю жизнь, а перед смертью завещал их внуку. Продавать их молодой человек вообще не планировал, поэтому и не проводил оценочную экспертизу. Есть еще одна важная деталь. Не так давно парень съехал из родительского дома, где он жил вместе с мамой, отчимом и братом. Коллекция медалей оставалась там.

По факту их исчезновения полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Кстати, оценочная экспертиза показала – 10 медалей относятся к сериям «Самые известные сражения», «Правители России» и «Удивительный мир цветов». Специалисты оценили стоимость коллекции в 18 тысяч рублей.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен круг лиц, которые могут быть причастны к данному преступлению. Выяснилось, что коллекцию медалей продала мать потерпевшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - Покупателем выступил мужчина, специализирующийся на скупке антикварных и коллекционных предметов.

В ведомстве отмечают, что коллекция уже возвращена законному владельцу.