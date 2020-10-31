Завершены поиски без вести пропавшего неделю назад 15-летнего Владислава Щепакина из Владивостока

Парень пропал 22 октября. Фото: pixabay.com

15-летний Владислав Щепакин из Владивостока пропал 22 октября. Парень просто ушел из дома, который расположен по адресу: Часовитина, 27 и исчез. Обратно он не вернулся ни через день, ни через два. Родные забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам «Примпоиска». Активисты сперва разместили информацию о пропаже Владислава в сети. Вместе с фотографией к посту были прикреплены приметы пропавшего. Было известно, что его рост 180 сантиметров, он худощавого телосложения, у него короткая стрижка и темно-русые волосы.

В день пропажи Владислав был одет в черную шапку, голубую рубашку, темно-синюю кофту и черную длинную парку.

Накануне активисты сообщили о том, что поиски пропавшего 15-летнего парня завершены. К счастью, повод радостный, его нашли живым и невредимым. Волонтеры поблагодарили всех неравнодушных горожан за оказанную помощь.