«Не может быть». Близнецы оскандалившихся вазонов из Владивостока были найдены в другом городе

Забавный снимок поднял настроение пользователям сети. Фото: @dpskontrol125rus

Занятный снимок появился на просторах приморских пабликов. А на снимке уже знакомые едва ли не всем жителям Владивостока вазоны. Да-да, те самые вазоны, которые в свое время наделали много шума и стали поводом для прокурорской проверки. И какого же было удивление пользователей сети, когда они узнали о том, что фотография-то сделана не в дальневосточной столице, а в городе, который находится от него в 6,5 тысячи километрах. В Питере. Форма, цвет, размер – питерские вазоны идентичны тем, что украшали центральную площадь Владивостока.

Ну тут уж пройти мимо было просто невозможно. Приморцы отшучивались в комментариях, соревнуясь в остроумии.

«Не может быть»

«Может, вазочки нам по наследству перешли»

«Пояснительная бригада, ау»

«Лавочки из чистого мрамора нигде там не стоят?»

Все же самой правдоподобной пользователи сети назвали версию с совпадением. «На одном китайском сайте заказали, видимо».