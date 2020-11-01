Возможен слабый дождь: погода в Приморье на 1 ноября

Погоду в регионе определяют фронтальные разделы Фото: pixabay.com

Первый ноябрьский день выдастся в Приморье довольно теплым. Термометр будет показывать +11...+16 градусов. Отмечается, что на территории региона сегодня, 1 ноября, ожидается небольшой дождь. Ветер южный умеренный, в отдельных районах сильный.

Так, в Уссурийске переменная облачность, утром слабый дождь. Ветер южный, Температура воздуха составит +14...+16 градусов.

В Находке переменная облачность, с вероятностью 40% возможен слабый дождь. Ветер южный, столбик термометра будет колебаться +13 до +15 градусов.

Во Владивостоке будет прохладнее всего - +12...+14 градусов. Ветер южный до сильного, возможен слабый дождь.