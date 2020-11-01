Число продолжает расти: в Приморье от COVID-19 скончались еще два человека

Еще два человека не справились с болезнью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Приморском крае были зарегистрированы 198 новых случаев коронавируса. В итоге с начала пандемии в регионе было выявлено 15 567 случаев COVID-19, сообщает оперштаб.

Не смогли справиться с болезнью еще два человека. На данный момент число умерших на территории края составляет 157 человек.

Покинули госпиталь 76 пациентов. С начала победить болезнь удалось 12 392 гражданам.

Напомним, что в регионе все еще действует режим повышенной готовности. Всем без исключения необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.