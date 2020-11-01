«В 2021 году постностью сдадим»: губернатор Приморья на байке проверил ремонт дороги

Всю дорогу губернатор ехал на своем байке. Фото: Игорь Новиков (правительство Приморского края)

Губернатор Приморского края проехал на своем мотоцикле по трассе Артем-Находка. Глава региона проверил ремонт дороги и посетил город Большой Камень. Здесь уже через неделю будет открыто движение по объездной трассе, сообщает правительство Приморского края.

Олег Кожемяко во время поездки на трассе Артем–Находка, проинспектировал ход ремонтных работ и заявил, что в следующем году дорога будет сдана. Он также отметил, что в этом направление необходимо сделать шесть мостов.

«В этом направлении осталось сделать шесть мостов с подходами по 500 метров. В следующем году эта работа будет проведена. И жители, и гости Приморья смогут приехать на отдых в Ливадию, Волчанец по новой дороге», – подчеркнул губернатор.

Кроме этого, глава региона посетил Большой Камень, где уже через неделю будет открыто движение по объездной трассе. В ноябре строители АО «СПЕЦСУ» должны закончить и монтаж моста через реку Сахарная на въезде в город.