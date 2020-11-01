Грабитель с палкой напал на жительницу Приморья

Мужчина заключен под стражу Фото: pixabay.com

Жительница Уссурийска стала жертвой грабителя, когда возвращалась домой. На девушку напал неизвестный, который ударил ее по голове и украл телефон. Сейчас мужчина уже задержан, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Как рассказали в ведомстве, 19-летняя потерпевшая возвращалась домой на такси. Выйдя из машины, она какое-то время разговаривала по телефону возле своего дома. После чего вошла в подъезд, и стала подниматься по лестнице. В этот момент она почувствовала удар по голове.

Нападавший, изучив содержание карманов своей жертвы похитил ее телефон и скрылся с места преступления. Позже девушку доставили в больницу, а полиция начала поиски грабителя.

Изучив место происшествия, стражи правопорядка обнаружили следов пальцев рук и обуви, а также деревянную палку, обмотанную тканью, которой потерпевшей были нанесены телесные повреждения.

По подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый 34-летний местный житель. В отделе полиции он признался в содеянном и рассказал, что похищенный телефон он сдал в ломбард, а вырученными денежными средствами потратил.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия). Нападавшему может грозить до десяти лет лишения свободы.

Подозреваемого заключили под стражу. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям.