Похолодание и снег ожидает приморцев в первую неделю ноября

Приморье ожидает похолодание Фото: pixabay.com

В первую неделю ноября в Приморском крае ожидается снег и похолодание. Причиной станет тыловая часть циклона, который из Хабаровского края переместится на Охотское море. По прогнозам синоптиков, в Приморье может даже пройти снег, правда, не сильный.

Так, из-за поступающих холодных воздушных масс в регион придет похолодание. Ночные температуры составят +3...-3 градусов, в горных районах до -8 градусов. В прибрежных районах пока что останется теплее - +4...+9 градусов. А вот дневные значения снизятся до +1...+9 градусов, на юге местами до +13 градусов.

Отмечается, что в дальнейшем температурный фон будет и дальше опускаться, а к середине недели в горных районах и вовсе окрепнут ночные морозы. Столбик термометра будет показывать -15 градусов. Днем на большей территории Приморья будет -3...+3 градусов, на юге до +9 градусов.

Во Владивостоке в начале первой недели ноября существенных осадков не ожидается, однако будет холодная и ветреная погода. Если понедельник будет еще не слишком холодным, то во вторник, 3 ноября, ночью температура понизится до 0...+2 градусов. Днем при сильном северном ветре столбики термометров поднимутся не выше +3...+6 градусов. В ночь со среды на четверг температура воздуха опустится ниже нулевой отметки.