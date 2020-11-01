Преступники ввезли в Приморье более тысячи нелегалов из Сирии, Египта и Турции

Участников группировки ожидает суд Фото: pixabay.com

Более тысячи граждан из Сирии, Египта, Филиппин и других стран. На организаторов и участников ОПГ заведено уголовное дело, в ближайшее время их ожидает суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Так, организаторами преступной группировки стали двое жителей Приморья. Которые организовали ОПГ с целью нелегального ввоза на территорию региона иностранцев.

Имея контроль над несколькими коммерческими структурами, не являющимися участниками внешне-экономической деятельности, преступники подготавливали документы, которые позволяли иностранцам получить коммерческие визы.

Всего банда орудовала с октября 2017 года по август 2019 года. За это время преступники ввезли в Россию свыше 1 тыс. 200 иностранных граждан из Китая, Вьетнама, Филиппин, Турции, Сирии, Египта и других стран.

На данный момент уголовное дело в отношении 9 участников ОПГ передано в суд для рассмотрения. Их обвиняют по п. «а» ч. 2, ч. 5 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан, совершенная организованной группой, пособничество в совершении незаконной миграции).