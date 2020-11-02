«Как жалко»: страшная находка на берегу моря расстроила приморцев

Прогулка по берегу оказалась омрачена Фото: Ярослав ЮРИН

Выходные оказались омрачены у некоторых жителей Приморья из-за неприятной находки на пляже. На берегу отдыхающие обнаружили мертвую ларгу. Каких-то серьезных повреждений очевидцы не заметили, а вот клеймо на боку животного было видно отчетливо. Не исключено, что местные специалисты знакомы с погибшей особью.

Ларгу выкинуло на берег в районе Де-Фриза. Впервые столкнувшись с подобной находкой, очевидцы обратились за помощью в интернет. Большинство пользователей сошлись во мнении, что передать данные о погибшем представители фауны нужно в местный центр реабилитации «Тюлень», который находится недалеко. Особенно, учитывая наличие клейма у животного. Что послужило причиной смерти тюленя, предстоит выяснить специалистам.

Стоит отметить, что в Шкотовском районе Приморья местные жители запечатлели массовый мор рыбы. Сотни морских обитателей оказались на берегу в районе Подъяпольское. В причинах происшествия уже разбираются надзорные инстанции.

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