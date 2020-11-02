«Слабоумие и бесстрашие»: поступок лихого водителя во Владивостоке вызвал негодование

Водитель Prius едва не спровоцировал ДТП Фото: принтскрин видео.

Резвый водитель, который решил повернуть на широком участке трассы, минуя все полосы, едва не спровоцировал ДТП. В неприятной ситуации экипаж попутной машины оказался в районе улицы Луговая во Владивостоке. Необдуманный маневр оппонента попал на видеорегистратор, вызвав бурное обсуждение в сети.

– Пусть посмотрит на себя со стороны, очень жаль, что госномера не видно, – взывая к совести обратился участник инцидента в социальных сетях.

Зато саму ситуацию на дороге видно отчетливо. Водитель Toyota Prius без тени сомнения и поворотника ринулся С Новоивановской на Луговую, подрезав при этом другой автомобиль. Благодаря реакции второго водителя ДТП удалось избежать. Но осадок, судя по всему, остался.

«Слабоумие и бесстрашие», «Без палева, без поворотника. Мне бы столько смелости», «Надо было бить», «Такой шанс упустили», – комментируют приморцы.

Стоит отметить, что на этом участке дороги довольно часто происходят аварии. Движение на Луговой крайне плотное. Основной коллапс начинается, когда потоки с Новоиванской вклиниваются в ряды, движущиеся со Спортивной. «КП» уже неоднократно рассказывала о конфликтах на проблемной трассе.

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