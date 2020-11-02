Вновь можно улететь из Владивостока в Токио и обратно

1 ноября возобновились рейсы из аэропорта Владивостока в Токио. Фото: Антон Петлица

Международный аэропорт Владивосток возобновил полеты в Японию. Авиакомпания «Аврора» будет совершать рейсы по маршруту Владивосток — Токио — Владивосток, сообщила пресс-служба воздушной гавани Приморья.

Открытие международного авиасообщения между Россией и Японией состоялось 1 ноября. Улетающих пассажиров рейса проводили торжественно. Каждый получил на память открытку от аэропорта. Пассажиры в свою очередь поблагодарили аэропорт.

Рейсы по маршруту Владивосток — Токио будут выполняться с частотой один раз в неделю, по воскресеньям на воздушных суднах Аirbus А319. Вылет из Владивостока в 11:15, прибытие в Токио в 12:30. Обратные вылеты из Токио запланированы на 13:35, прибытие во Владивосток в 17:05 (время местное).

— Мы готовы продолжить работу, направленную на развитие авиационного сообщения с Японией и другими странами Восточной Азии, чтобы у жителей Дальнего Востока была возможность совершать комфортные перелеты по широкому спектру направлений, — сказал генеральный директор Международного аэропорта Владивосток Андрей Виниченко

Как напоминает пресс-служба аэропорта, обслуживание международных рейсов было приостановлено в марте текущего года из-за распространения новой коронавирусной инфекции. По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться. При планировании поездки необходимо внимательно ознакомиться с информацией о действующих правилах и ограничениях при въезде в страну назначения и избегать неоправданных рисков.

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