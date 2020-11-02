Какую погоду принес в Приморье ноябрь

В первую неделю ноября в Приморье существенных осадков не ожидается Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В первую неделю ноября на погодные условия Приморья окажет влияния тыловая часть циклона, который из Хабаровского края переместится на Охотское море. Как сообщается на сайте Примпогода, значительных осадков не ожидается, лишь во вторник, 3 ноября, местами может пройти небольшой снег.

С северными ветрами на юг Дальнего Востока придет похолодание. В понедельник в крае +1...+9 °С, на юге местами до +13 °С. Далее температурный фон будет понижаться. К середине недели в горных районах ночные морозы окрепнут до −15 °С. Днем на большей территории региона от −3 до +3 °С, на юге до +9 °С.

— На первой неделе ноября самыми холодными сутками в Приморье окажется 3 ноября, — заявил начальник Примгидромета Борис Кубай.

Во Владивостоке также существенных осадков не ожидается, будет холодная и ветреная погода. Во вторник ночью температура понизится до 0...+2 °С. Днем при сильном северном ветре столбики термометров поднимутся до +3...+6 °С, а в среду ночью опустятся ниже нулевой отметки.

В середине недели во Владивостоке ветер станет тише, максимальная температура повысится на 1 — 2 градуса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14