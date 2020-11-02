Пожары на территории более 100 гектаров потушили в Приморье за минувший уик-энд

Общая площадь потушенных в выходные пожаров в Приморье составила более 80 гектаров Фото: пресс-служба правительства Приморского края

За минувшие выходные дни в Приморье пожарные ликвидировали четыре лесных пожара, в том числе один на особо охраняемой природной территории. Общая площадь пожаров составила более 80 гектаров.

По данным министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира края, с 31 октября по 1 ноября пожары были зарегистрированы в Михайловском, Партизанском районах и Владивостокском городском округе на площади 41 гектар. Все пожары ликвидировали специалисты Приморской авиабазы.

Четвертый лесной пожар площадью более 40 гектаров был потушен 1 ноября на территории Лазовского государственного природного заповедника.

Кроме того, два природных пожара были зарегистрированы в те же дни на землях иных категорий в Кировском и Надеждинском районах на площади 36 гектаров. В тушении участвовали 30 человек личного состава Приморской авиабазы.

Пожарные напоминают, что в крае сейчас продолжается пожароопасный сезон. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены штрафы до 3 тысяч рублей для граждан, до 20 тысяч рублей для должностных лиц и до 200 тысяч рублей для юридических лиц.

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