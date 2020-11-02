136 жительниц Приморья с COVID-19 родили во Владивостокском роддоме № 1 здоровых детей

Дети, родившиеся у 136 мам с вирусом COVID-19 в роддоме №1 Владивостока, здоровы Фото: пресс-служба правительства Приморского края

В родильном доме № 1 за полгода приняли 136 родов у женщин с коронавирусной инфекцией.

Медучреждение было перепрофилировано под работу с ковидными беременными в апреле. В роддоме лежат женщины не только из Владивостока, но и из других городов и районов Приморья. Госпиталь рассчитан на 40 пациенток, а также развернуто 10 провизорных коек для пациентов с подозрением на COVID-19 на период ожидания результатов теста.

— В роддоме есть специалисты всех направлений, которые актуальны для роддома: анестезиологи, реаниматологи, неонатологи, оказывается круглосуточная помощь всем нашим пациентам, — рассказала и. о. главного врача роддома № 1 Светлана Сагайдачная.

Как сообщает пресс-служба правительства Приморья, за последние три недели нагрузка на врачей заметно увеличилась. Правила работы и меры безопасности в специализированном роддоме такие же, как в других медучреждениях, работающих с COVID-19. Обычная смена длится восемь часов.

Медики взаимодействуют с пациентами в защитных костюмах.

— Костюм — это цельный комбинезон со шлемом, он открывает только лицо. Дополнительно к нему надеваются маска, защитные очки либо щиток, две пары перчаток, носки и резиновые сапоги. Маска используется профессиональная с фильтром и клапаном для воздуха. В такой защитной форме мы работаем с пациентами, проводим осмотры и делаем операции, — уточнила заведующая общебольничным персоналом роддома Валерия Корецкая.

Сообщается, что за шесть месяцев через родильный дом № 1 прошли 360 беременных женщин. Из них 148 пациенток родили малышей, в том числе 136 жительниц края с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Все рожденные дети — здоровы.

Чтобы мать не заразила новорожденного, сразу же после рождения ребенка забирают. Встреча мамы и малыша происходит только после полного выздоровления родительницы.

— Психологически для мамы это очень тяжелый этап, но все понимают, что здоровье малыша важнее, поэтому готовы потерпеть, — отметила Светлана Сагайдачная.

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