Приморье преодолело рубеж 200 новых больных COVID-19 в сутки

116 из 202 новых случаев коронавируса, обнаруженных за сутки в Приморье, пришлось на Владивосток Фото: Милана СОКОЛ

За сутки в регионе выявлено 202 новых случая инфицирования коронавирусом. 116 из них было обнаружено во Владивостоке, сообщили на заседании городского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

- При этом у 26,7% заболевших клинических проявлений нет, у 54,2% обнаружены признаки ОРВИ, а у 18,8% – пневмонии, – рассказала главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская.

По информации территориального управления Роспотребнадзора, рост динамики заболеваемости коронавирусом в Приморье замедлился, однако обстановка остается напряженной.

- За соблюдением масочного режима и необходимых санитарных мер во Владивостоке каждый день следят 17 административных комиссий. Они проверяют общественный транспорт, школы и детсады, магазины, торговые центры, рынки и другие места массового пребывания людей, - уточнили представители городского управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти.

По данным штаба, из-за COVID-19 во Владивостоке закрыто 16 групп в 14 детских садах. В муниципальных школах начались осенние каникулы.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых "масочный режим" в местах значительного скопления людей, а также сохранение "социальной дистанции" между гражданами в 1,5 метра.

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