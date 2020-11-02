Сбербанк усовершенствовал бесплатный онлайн-тест на коронавирус

Фото: пресс-служба Сбербанка

Сбербанк улучшил работу Sber COVID-19 symptom checker — бесплатного онлайн-сервиса, с помощью которого каждый может самостоятельно по симптомам и внешним факторам оценить риск заболевания коронавирусом и тяжесть протекания болезни. Сервис разработан на основе вероятностной модели искусственного интеллекта и усовершенствован с учетом последних медицинских данных.

Теперь в расчеты в соответствии с последними данными мировой статистики добавлено несколько новых симптомов COVID-19 и уточнены удельные веса добавленных ранее. Скорректированы вопросы онлайн-теста: взамен устаревших включены новые, в том числе про антитела.

Обновленную версию теста уже прошли более 36 тысяч пользователей. Информация о ней доступна клиентам банка в историях в Сбербанк Онлайн. Всего со времени запуска Sber COVID-19 symptom checker с его помощью проверилось более 250 тысяч человек.

Подобные опросники существуют во многих странах мира, в том числе в США и странах Евросоюза, но Сбербанк первым предложил сервис, который моментально выдает не только результаты, но и персонализированные рекомендации по профилактике коронавируса с учетом возраста и привычек каждого пользователя.

— В первую волну пандемии наш онлайн-тест, или, как мы его называем, симптом-чекер, продемонстрировал свою эффективность. Тогда высокий риск заболевания коронавирусом тест показал примерно у 10% респондентов. Они обратились к врачу, и те, кто уже заболел, начали вовремя проходить лечение, а те, у кого подозрения не подтвердились, стали серьезнее относиться к мерам профилактики. Что не менее важно, у полностью здоровых, но мнительных людей наш симптом-чекер снял иррациональную тревогу и позволил жить более полной и насыщенной жизнью, — рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В скором времени банк собирается представить статистику результатов новой версии онлайн-теста в сравнении с весенней статистикой.

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