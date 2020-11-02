Пандемия не остановила почтальонов: пенсии и пособия Почта России доставляет на дом

Почта России увеличивает дистанционное обслуживание клиентов. Фото: предоставлено Почтой России

Почта России продолжает доставлять пенсионерам пенсии и социальные пособия в установленный день непосредственно на дом.

— Услуга по доставке пенсий на дом стала особенно актуальной в период пандемии. Для нас важно не только точно и в срок выполнить обязательства по доставке пенсий и социальных пособий, но сделать это максимально удобно для наших пожилых клиентов, — сообщила заместитель директора по операционному управлению макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Елена Шандова.

Для того, чтобы стать клиентом Почты России и получать пенсии и социальные выплаты по месту проживания, человеку достаточно написать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда и указать способ получения «с доставкой на дом».

Для получения соцвыплат через Почту России не нужно открывать банковский счет — почтальон доставляет деньги на дом вместе с выплатным документом, где указана информация о размерах начисленных сумм.

Если человек переехал на другой адрес, направляется уведомление в территориальный Пенсионный Фонд, с новым адресом постоянного фактического проживания.

Клиентам, которые традиционно получали пенсию в почтовых отделениях связи, а теперь желают получать на дому, достаточно направить уведомление в территориальный Пенсионный Фонд, указав о переходе на получение «с доставкой на дом».

В день получения пенсий можно также оставить заявку своему почтальону на доставку товаров первой необходимости из ассортимента отделений почтовой связи, а также оплатить коммунальные услуги и оформить подписку на периодические издания. Для этого почтальон оснащен мобильным почтово-кассовым терминалом. Сервис по приему платежей за ЖКХ, телефонной связи, налогов у почтальонов с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов прост и ничем не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях. В подтверждение оплаты клиент сразу получает кассовый чек.

Решить возникшие вопросы можно по бесплатному телефону: 8-800-1-000-000. Служба клиентской поддержки Почты России работает круглосуточно и без выходных.

Обращения клиентов позволяют принять нужное решение в максимально короткие сроки. Также дополнительную информацию об услугах почтовой связи можно уточнить на сайте Почты России или в мобильном приложении.

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