Во Владивостоке заработал колл-центр по вопросам, связанным с COVID-19

На вопросы по теме коронавируса горожанам отвечают в круглосуточном режиме по телефону 8 (423) 2614-380

В администрации Владивостока сегодня, 2 ноября, начал работу колл-центр по информированию граждан о коронавирусной инфекции. На все вопросы, связанные с COVID-19, горожане получат ответы по телефону 8 (423) 2614-380.

Как сообщает пресс-служба мэрии, с самого утра в колл-центр поступают десятки звонков. Владивостокцев интересуют разные вопросы: что делать, если появились симптомы ОРВИ, как узнать результаты анализов, в какую поликлинику можно обращаться и многое другое.

— Сегодня наблюдается сложная ситуация в поликлиниках — на врачей накладывается двойная нагрузка, поступает огромное количество звонков от жителей. В связи с этим было принято решение на базе администрации Владивостока организовать колл-центр по коронавирусной инфекции, в который население может обращаться за интересующей информацией, — рассказала начальник отдела по реализации полномочий в сфере охраны здоровья Наталья Борисюк.

Колл-центр работает в круглосуточном режиме. Звонки принимают студенты-старшекурсники медицинского университета, уже имеющие подобный опыт работы — ребята работали в колл-центре медицины катастроф.

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