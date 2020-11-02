Владивосток отметит День народного единства

Во Владивостоке планируют провести мероприятия в честь празднования Дня народного единства Фото: Милана СОКОЛ

Администрация Владивостока на своем официальном сайте сообщила о мероприятиях, посвященных празднованию в городе Дня народного единства.

3 ноября в 12 часов в сквере в районе здания по адресу: Светланская, 108-б, откроется выставка «Владивосток — графические истории». Экспозиция представит вниманию зрителей графические работы учащихся детских художественных школ и городских школ искусств. Там же состоится небольшой концерт под открытым небом.

В праздничный день, 4 ноября, в 12 часов возле Дома молодежи (проспект 100-летия Владивостока, 103) торжественно развернут Знамя Победы. Как сообщает пресс-служба мэрии, в акции примут участие общественные организации и национальные объединения города.

Тематические концерты 4 ноября состоятся на трех площадках. В 13 часов творческие выступления начнутся в поселке Береговое (ул. Строительная, 5), в 14 часов — в поселке Трудовое (ул. Лермонтова, 81) и на улице Анны Щетининой, 9.

Администрация Владивостока обращается к гостям праздничных мероприятий с просьбой соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

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