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Грабитель с пистолетом обчистил во Владивостоке кассу микрофинансовой организации

Мужчине в медицинской маске удалось похитить около 30 тысяч рублей
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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Полиция Владивостока устанавливает личность человека, ограбившего организацию по выдаче микрозаймов

Полиция Владивостока устанавливает личность человека, ограбившего организацию по выдаче микрозаймов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владивостоке полиция разыскивает мужчину, совершившего разбойное нападение на офис организации по выдаче микрозаймов.

Как сообщает VL. ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, ограбление произошло вечером в конце октября на Океанском проспекте. Гражданин с медицинской маской на лице и, вооруженный пистолетом, зашел в офис микрофинансовой организации. Грабитель, угрожая сотруднице организации оружием, забрал деньги компании из кассы и скрылся с места происшествия. Женщина позвонила в полицию.

Добычей преступника стали около 30 тысяч рублей. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело по статьи 162 УК РФ. Налетчику грозит до 8 лет лишения свободы.

Полиция отсмотрела видео, снятое камерами наблюдения в офисе. Личность грабителя устанавливается.

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