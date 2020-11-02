Власти Владивостока собираются построить на сопке Бурачека новый городской сквер

Вид с сопки Бурачека. Фото: сайт wikimapia.org

В 2021 году администрации Владивостока намерена начать строительные работы по созданию нового сквера на сопке Бурачека. Планируется провести обустройство видовых площадок, ландшафтных композиций, озеленение территории, установка малых архитектурных форм и другие работы.

Как сообщили представители управления архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа, территория в районе здания по адресу: улица Терешковой, 5а, вошла в число победителей рейтингового голосования в 2018 году. Был подготовлен дизайн-проект благоустройства, который в следующем году скорректируют «с учетом современных тенденций и технологий в области урбанистики и благоустройства». При этом, как сообщает пресс-служба мэрии, сквер останется полностью в прежних границах, предусмотренных проектом.

Так же сообщается, что на части большого земельного участка с кадастровым номером 25:28:030008:261, у подножья сопки Бурачка возможно строительство жилых домов, в связи с чем предложено изменить территориальную зону зеленых насаждений Р-1 на зону жилой застройки Ж-4. Однако подчеркивается, что изменение зоны не изменяет планы администрации Владивостока по благоустройству территории и созданию сквера на сопке Бурачка.

На вершине сопки Бурачека. Фото: сайт wikimapia.org

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