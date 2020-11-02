9,5 лет колонии особого режима получил рецидивист из Приморья за торговлю героином

56-летнего жителя одного из сел Уссурийского округа суд приговорил к лишению свободы на 9,5 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уссурийский городской суд приговорил 56-летнего жителя одного из сел Уссурийского округа к лишению свободы на девять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Сельчанина при попытке сбыта героина задержали оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков.

Мужчина 23 года своей жизни провел в местах лишения свободы за различные тяжкие преступления, в том числе разбои, вымогательство, побег из-под стражи, незаконный оборот наркотических средств. С ноября 2017 года рецидивист находился под административным надзором.

Предварительное следствие установило, что являясь наркозависимым, гражданин у своего ранее судимого знакомого неоднократно приобретал героин для себя и для продажи своим наркозависимым товарищам.

Кроме того, задержанный ранее продал три грамма масла каннабиса, причем передать покупателю полимерный пакетик с наркотиком мужчина попросил собственную мать. О содержимом пакетика женщина не знала, и выполнила просьбу сына.

Вину в совершенных преступлениях осужденный признал частично. Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО, приговор вступил в законную силу.

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