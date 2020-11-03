Завершены поиски без вести пропавшего 16-летнего Вадима Батракова из Приморья

Пропал Вадим 12 октября. Фото: pixabay.com

16-летний Вадим Батраков пропал 12 октября. Он просто вышел из здания УАПК, расположенного в селе Покровка, и исчез. Студент словно сквозь землю провалился, и никто не мог рассказать о том, где он находится и все ли с ним в порядке. Информация о пропаже Вадима дошла и до волонтеров «Примпоиска». Активисты сперва разместили фото парня в сети, указав в приметах, что его рост 170 сантиметров, он худощавого телосложения, у него темно-русые волосы и зеленые глаза.

Было известно, что в день пропажи Вадим был одет в черную спортивную кофту, черные спортивные штаны и черные кроссовки.

Шли дни. За ними недели. Найти парня все никак не удавалось. Многие уже отчаялись, что история закончится плохо. И вот накануне волонтеры объявили, что поиски Вадима завершены. К счастью, повод для этого радостный. Студента нашли живым и невредимым.