Синоптики: в Приморье сегодня ожидается небольшой снег

Дневные температуры воздуха сегодня в пределах -3 +5 градусов. Фото: pixabay.com

3 ноября погода в Приморском крае находится во власти тыловой части циклона. Отсюда в регионе местами прогнозируется небольшой снег. Дневные температуры воздуха сегодня в пределах -3 +5 градусов. Ветер северо-западный умеренный до сильного, местами сильный.

Во Владивостоке во вторник облачно с прояснениями. Как сообщают синоптики портала Примпогода, здесь преимущественно без осадков. Днем температуры воздуха варьируются от +2 до +4 градусов. Ветер северо-западный умеренный до сильного, во второй половине сильный.

Облачно с прояснениями сегодня и в Уссурийске. Днем +2 +4 градуса. Существенные осадки не прогнозируются. Ветер северо-западный слабый до умеренного.

В Находке переменная облачность. По данным специалистов, без осадков. Дневные температуры +4 +6 градусов. Ветер северо-западный умеренный.