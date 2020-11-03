«Жуткие кадры»: лесные пожары превратили дорогу в Приморье в адскую трассу

Автомобилистов просят быть аккуратными на дорогах. Фото: @arstv

Страшное видео появилось в сети накануне. На кадрах водитель едет по объездной Уссурийска, а по периметру дороги все в огне. Зарево виднелось еще за несколько километров до самого пожара. Масштабы впечатляют, в самом плохом смысле этого слова. Пламя быстро распространялось по полю. Казалось, что автомобилисты едут по какой-то адской дороге. Вероятно, что пожару удавалось увеличить площадь уничтожения из-за сильных ветров, которые властвуют в регионе уже несколько дней.

К счастью, полыхающие поля не стали причиной ЧП. Информации, что кто-либо пострадал от пожара, нет.

Тем не менее, водителей просят быть аккуратными на объездной, чтобы не допустить трагедии. Будьте внимательны и осторожны. Так вы обезопасите жизнь себе и нервы своих близких. Желаем всем удачи на дорогах.