В каких случаях налогоплательщики не получат уведомления об уплате налогов

Фото: pixabay.com

До 1 декабря 2020 года налогоплательщики должны уплатить налог на имущество, транспортные средства, земельный налог за 2019 год. В связи с этим физические лица уже получили налоговые уведомления. Однако прийти они могут не всем налогоплательщикам.

Налоговые органы направляют физическим лицам уведомление не позднее 30 дней до наступления срока платежа. Если общая сумма налогов составляет менее 100 рублей, налогоплательщик не получит уведомление. Исключения - случаи, когда в календарном году утрачивается возможность направления налоговым органом налогового уведомления. Например, в 2020 году налоговое уведомление с общей суммой налогов до 100 рублей будет направлено, если в нем отражен перерасчет налогов за 2017 год.

Налоговое уведомление физическое лицо либо его законный представитель может получить:

- лично под расписку на основании полученного от него заявления о выдаче налогового уведомления, в том числе через МФЦ;

- по почте заказным письмом (налоговое уведомление считается полученным по истечении шести дней с момента направления заказного письма);

- в электронной форме через сервис ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика» для физических лиц. При этом налоговое уведомление не дублируется в бумажном варианте, если только пользователь личного кабинета налогоплательщика сам не пожелает получать документы в печатном виде.

В полученном налоговом уведомлении отражены как сумма налога, так и сведения для оплаты (QR-код, штрих-код, УИН, банковские реквизиты платежа). В дальнейшем налогоплательщик выбирает для себя любой удобный способ для уплаты налогов.

Напомним, физические лица могут воспользоваться функцией «Единый налоговый платёж» (ЕНП). Это своеобразный кошелёк, куда налогоплательщик может внести деньги, чтобы потом распределить их на уплату налогов. Сделать единый налоговый платёж можно через сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика» либо, воспользовавшись сервисом «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц» на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru.