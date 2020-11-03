Бывшему замглавы УМВД по Приморскому краю присудили штраф 250 тысяч рублей за откаты на 12 миллионов

Илья Шамратов. Фото: сайт 25.мвд.рф

Приморский краевой суд вынес приговор бывшему заместителю начальника управления МВД России по Приморскому краю, главе следственного управления края полковнику Илье Шамратову. Он признан виновным в мошенничестве и превышении служебных полномочий, сообщила пресс-служба суда. О деле Шамратова «КП» не единожды писала ранее.

По версии следствия, полковник с момента вступления в должность в конце 2013 года до задержания в феврале 2017 года выписывал подчиненным повышенные премии, а затем требовал отдать ему разницу. Также руководитель «давал» подчиненным материальную помощь, которую также клал в собственный карман. От действий бывшего начальника пострадали около 30 полицейских, а ущерб составил 12 миллионов рублей.

Кроме того, в 2014 году полковник незаконно оформил себе удостоверение ветерана боевых действий и в течение трех лет получал надбавки. Сумма выплат превысила 80 тысяч рублей.

Задержали Шамратова благодаря одной из подчиненных, сообщившей ФСБ о том, что начальник собирается провернуть очередную махинацию с премией. Во время расследования мошенник пытался переложить свою вину на подчиненных и обосновать нарушения благими намерениями, якобы деньги он тратил на обучающие семинары, поощрения следователям, родителям следователей, на благодарственные письма, цветы и даже на подарки воспитанникам детского дома.

Отделался подсудимый удивительно легко — штрафом в 250 тысяч рублей. Также полковника лишили права занимать должности в госорганах на три года.

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