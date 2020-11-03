Во Владивостоке школьникам продлили осенние каникулы

Ученики вернутся в школьные классы во Владивостоке не ранее 14 ноября Фото: Мария ЛЕНЦ

В 78 муниципальных школах Владивостока осенние каникулы продлены до 14 ноября включительно. Постановление об этом 2 ноября подписал глава администрации города Олег Гуменюк. Представители городского управления по работе с муниципальными учреждениями образования сообщили, что продление каникул связано со сложной ситуацией по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

— Первую четверть школы Владивостока отработали в непростой обстановке, когда количество заболевших детей и педагогов росло ежедневно. 31 октября, в последний день учебы перед каникулами, на дистанционном обучении находились 169 классов в 39 школах. Поэтому мы приняли решение о продлении каникул, глава города подписал документ. Пусть дети побудут дома, а у сотрудников школ будет возможность провести в школах дополнительную, усиленную обработку помещений. И, конечно, пройти лечение заболевшим учителям, — прокомментировали решение специалисты управления.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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