Минувшим днем пожарные Приморья справились с четырьмя пожарами

В Приморском крае сохраняется пожароопасный период Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Один природный и два лесных пожара общей площадью более 20 гектаров потушили на территории Уссурийского городского округа вчера, 2 ноября. В этот же день природный пожар ликвидировали и в Хасанском районе.

По данным министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края, накануне специалисты Приморской авиабазы боролись с огнем на площади около 22 гектаров на землях лесного фонда неподалеку от села Корсаковка.

В этот же день в Уссурийском ГО на землях Министерства обороны РФ военные лесничие ликвидировали небольшой пожар площадью менее гектара возле поселка Партизан. В том же округе рядом с селом Дубовый Ключ потушен пожар на землях иных категорий площадью семь гектаров.

Возле села Занадворовка в Хасанском районе на землях иных категорий ликвидирован пожар площадью два гектара.

По состоянию на утро 3 ноября пожаров не зафиксировано.

Пресс-служба правительства Приморского края напоминает, что в регионе сохраняется пожароопасный период. Для борьбы с огнем созданы оперативные группы, оснащенные всем необходимым инвентарем, закуплены высокопроходимая техника, беспилотные летательные аппараты, квадрокоптеры, воздуходувки. Работает система космического мониторинга.

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