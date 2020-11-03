Универмаг в 470 квадратных метров арестовали в Приморье из-за долгов за теплоснабжение

Собственник магазина в Шмаковке несколько лет не оплачивал тепло и горячую воду. Фото: пресс-служба Примтеплоэнерго

Судебные приставы в центре курорта Шмаковка арестовали за долги перед Примтеплоэнерго магазин промышленных товаров площадью 470 квадратных метров.

Задолженность владельца Универмага за услуги теплоснабжения достигла 1,6 миллиона рублей. Он не платил по долгам в течение нескольких лет, сообщил юристконсульт управления сбыта КГУП «Примтеплоэнерго» Алексей Гусев.

Увы, этот случай не является чем-то исключительным. По словам Алексея Гусева, за текущий год у должников Примтеплоэнерго арестовано свыше 600 объектов имущества на сумму более 33 миллиона рублей. Среди них более 200 автомобилей, а также 40 объектов недвижимости, в том числе 10 нежилых и 30 жилых помещений.

— В Находкинском городском округе только за прошедший месяц арестовано три объекта недвижимого имущества — два продуктовых магазина и мини гостиница, — рассказал юристконсульт предприятия.

После ареста имущества собственник имеет только 10 дней на погашение задолженности. Если этого не происходит, имущество отправляется на торги. Как утверждает представитель компании, около 90% должников после ареста собственности полностью оплачивают задолженность.

— Мы вынужденно прибегаем к таким мерам, как арест имущества, потому что не можем работать безвозмездно. В настоящее время, сумма дебиторской задолженности составляет 2,3 миллиарда рублей, из которых 2 миллиарда задолженность населения, — прокомментировала ситуацию начальник управления сбыта КГУП «Примтеплоэнерго» Инна Псел.

По ее словам, за прошедший год в результате выездов к должникам судебных приставов получено свыше 35 миллионов рублей. По исполнительным документам взыскано 400 миллионов рублей.

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